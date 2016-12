PortalNippon = O seu conteúdo digital do Japão

A 3M vai pagar cerca de 885 milhões de dólares pela fatia da Sumitomo Electric Industries na joint venture que possui com a empresa no Japão, assumindo o controle total do negócio, disse a diversificada companhia norte-americana nesta quarta-feira(16).

O negócio deve adicionar 0,08 dólar por ação ao lucro nos primeiros 12 meses após sua conclusão, disse a 3M. Analistas, em média, esperam que a 3M lucre 7,46 dólares por ação em 2014, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia vai comprar a fatia de 25% da Sumitomo na Sumitomo 3M Ltd por 90 bilhões de ienes. A transação em dinheiro vai dar à 3M 100% do controle até a conclusão do negócio, esperada para setembro.

A joint venture foi formada em 1961 entre a 3M, a Sumitomo e a NEC. A 3M comprou a fatia da NEC em 2003, aumentando sua participação para 75 por cento.

A 3M tem dito que planeja gastar de 5 bilhões a 10 bilhões de dólares em aquisições até 2017, incluindo possíveis transações "multibilionárias".

Por Lewis Krauskopf

Reuters