PortalNippon = O seu conteúdo digital do Japão

Nessa quinta-feira dia 14 de agosto, foi realizado em fukui, o grande Lual de 2014, uma grande festa com muita atracões, para a diversão da comunidade brasileira na região.

A galera se divertiu e dançou com a dupla sertaneja João Matheus & Vinícius com a participação especial, das lindas meninas do Grupo de dança Ragga Mix, que esbanjaram sensualidade e alegria, o grupo Tribo Soul com sua performance excelente, Grupo Muleke Samba & Pagode e a divertidíssima Nega Maluka agitaram o pessoal toda a noite.

A festa contou com a participacao dos Djs Tinpira, DJ MIT, DJ Shrek e VJ Bhetto e o Aniversariante da noite nosso amigo DJ Fabrício.

A animação do evento foi comandada pela Vanessa Maeda e Ricardo Shida.

O segundo dia, foi cancelado devido as condições do tempo na região, afirma o organizador do evento Helio Santos Kokubo Junior.

