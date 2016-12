PortalNippon = O seu conteúdo digital do Japão

No último fim de semana aconteceu o WCS 2014 (World Cosplay Summit), um dos principais eventos de cosplay do Japão, o WCS reúne cosplayers de várias partes do Japão, e representantes de 22 países participaram do campeonato mundial de cosplay.

O campeonato foi no sábado, e diferente dos anos anteriores, quando os representantes de vários países se apresentavam no palco montado dentro do Oasis 21, este ano eles se apresentaram no palco do Aichi Arts Center Concert Hall, que anexado ao Oasis 21, em Sakae, Nagoya.

O local do campeonato foi alterado para que os participantes e espectadores tenham mais conforto, o local é climatizado e comporta mais de 1800 pessoas, mas quem não comprou ingresso para assistir dentro do auditório, pode acompanhar tudo em tempo real em um telão instalado no palco do Oasis 21.

Como de costume o Oasis 21 ficou lotado de cosplayers que vieram de várias partes do Japão, transformando o local em um mundo mágico do anime e mangá.

Antes de iniciar o campeonato ainda teve um quiz no palco com diversas perguntas para o público, e no intervalo das apresentações o público foi ao delírio com os shows do grupo AKINO with bless4, e da dupla Flipside, composta pela cantora Yoshino Nanjo, e pelo produtor Satoshi Yaginuma.

Na edição do WCS deste ano participaram 22 duplas, e quem venceu foi a dupla da Rússia, que pela primeira vez ganhou o campeonato, o país participa do WCS desde 2012, o segundo lugar ficou com a dupla italiana, seguida pela dupla da Indonésia.

Fora os prêmios principais, ainda tiveram os prêmios especiais oferecidos pelos patrocinadores.

Docomo Award (Votos da audiência pelo app)

Coréia do Sul

Brother Award (Melhor figurino)

Dinamarca

Cyperius Award (Melhor peruca)

Espanha

Joysound Award (Melhores Efeitos Sonoros)

Indonésia

Niconico Awards (Votos Audiência pelo site)

México



Livedam Awards (melhor desempenho)

Itália





Confira as fotos feitas pela equipe do Portal Nippon (Márcio Buniya, Luciana Tomida e Guilherme Kanazawa).

